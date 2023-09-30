Грузовой поезд сошел с рельсов на севере Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Две секции грузового поезда сошли с рельсов на севере Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Инцидент произошел на 1069-м км БАМ между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск.

Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не повлияло на график движения других поездов, — сказано в заявлении.

На место происшествия направлены аварийно-восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. В связи с инцидентом в ВСЖД организовали комиссию по расследованию всех причин и обстоятельств ЧП.

Ранее девять вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей в Алданском районе Якутии. В результате происшествия было повреждено 200 метров шпал. О прочих разрушениях и пострадавших не сообщалось. В связи с крушением вагонов движение на ж/д ветке было приостановлено.

В августе пассажирский поезд «Хазара Экспресс» сошел с рельсов в пакистанской провинции Синд, расположенной на юге страны. Жертвами крушения стали 22 человека, еще 50 человек получили ранения. Движение поездов во внутренние районы провинции и обратно было приостановлено. Все пострадавшие в результате крушения поезда были доставлены в больницу Навабшаха.