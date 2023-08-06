Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Пакистана

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажирский поезд «Хазара Экспресс» сошел с рельсов в пакистанской провинции Синд, расположенной на юге страны, сообщает Geo.TV. По данным телеканала, жертвами крушения стали 22 человека, еще 50 человек получили ранения. Движение поездов во внутренние районы провинции и обратно приостановлено, на восстановление работы может уйти около 18 часов.

Целых 10 вагонов «Хазара Экспресс», следовавших в Хавелиан, сошли с рельсов близ железнодорожного вокзала Сахары в воскресенье, 6 августа, — говорится в сообщении.

Все пострадавшие в результате крушения поезда были доставлены в больницу Навабшаха. Власти города опасаются, что пострадавших может оказаться значительно больше, так как на поезд перевозил много пассажиров. Сейчас на месте катастрофы работают сотрудники экстренных служб, правительство Пакистана также направило туда армейскую авиацию и солдат, которые доставят спасенным пассажирам еду.

Обученный персонал был направлен на место аварии для немедленного спасения, — рассказали источники в военной организации Sindh Rangers.

В начале июня три железнодорожных состава столкнулись на востоке Индии. Число пострадавших в результате крушения достигло 850 человек, еще 120 человек погибли. Причины крушения неизвестны.