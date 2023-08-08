Поджигателя здания администрации Орловской области отправили в психбольницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активиста «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Михаила Давыдова, устроившего поджог в здании администрации Орловской области, признали невменяемым, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, мужчину отправили на принудительное лечение по решению суда.

Инцидент произошел 24 августа 2022 года в центре Орла. Давыдов подъехал к зданию региональной администрации на велосипеде, вооруженный «коктейлями Молотова». Он бросил одну бутылку с зажигательной смесью, однако она не загорелась. После этого он бросил еще одну бутылку, которая устроила небольшой пожар. Возгорание оперативно потушили сотрудники администрации.

После задержания выяснилось, что мужчина зарабатывал выпасом скота, жил прямо на берегу Оки и уклонялся от уплаты алиментов для шестерых детей.

В 2018 году Давыдов уже вызывал интерес у правоохранителей, тогда он жаловался на избиение после допроса.

Ранее в Волгограде задержали 31-летнюю консультанта по работе с архивом комитета юстиции региона. Женщина попыталась поджечь военный комиссариат на улице Дегтярева, используя «коктейли Молотова». Она долгое время ходила вокруг здания кругами, чем привлекла внимание сотрудников полиции.

Сегодня, 8 августа, пресс-служба Генпрокуратуры России объяснила последствия для граждан за поджоги военкоматов. По словам представителей ведомства, поджоги и подрывы таких объектов будут расцениваться как теракты или диверсии. Отмечается, что большинство подобных преступлений совершают по указаниям с территории Украины.