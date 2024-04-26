Подтяжка лица обернулась смертью для пожилой жительницы Владивостока «КП»: 58-летняя женщина умерла после подтяжки лица во Владивостоке

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Во Владивостоке 58-летняя местная жительница впала в кому во время процедуры по омоложению, а затем умерла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». По данным портала, пациентка собиралась сделать круговую подтяжку лица.

Как сообщает издание, медсестра, работающая в клинике, вколола женщине сильное обезболивающее. Утверждается, что данное средство используется при инфаркте миокарда, родах, онкологических и других серьезных заболеваниях.

После инъекции пациентка впала в кому, ее жизнь поддерживалась за счет аппарата ИВЛ. В таком состоянии она пролежала около двух недель. В пресс-службе региональной прокуратуры изданию уточнили, что женщина скончалась вечером 25 апреля. Правоохранителям предстоит установить точные причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

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