Подросток умер при катании на тюбинге в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске скончался 14-летний подросток после несчастного случая при катании на тюбинге, сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным следователей, вместе с 13-летним другом он использовал для развлечения несанкционированную горку возле Ульяновского проспекта.

Во время спуска на надувном тюбинге подростка занесло, в результате чего он упал с высоты 15 метров в обрыв. Ребенок скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи проводят расследование и выясняют обстоятельства произошедшего.

По уточненной информации, подросток приехал провести выходные у бабушки из другого района Красноярска. Во время катания с горки он надеялся в нужный момент спрыгнуть с тюбинга.

4 января в Уфе ребенок врезался в стену жилого дома, когда катался на тюбинге с крыши подземного паркинга. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ведомство проверит управляющую компанию, которая была ответственна за обслуживание придомовой территории. В случае если будет установлена вина коммунальщиков, им придется ответить перед законом.