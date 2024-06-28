Подросток умер после выпускного в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

17-летний юноша скончался после выпускного в Брянской области, где он отмечал праздник со своими одноклассниками, сообщает Telegram-канал SHOT. Молодой человек вместе с друзьями решил искупаться в речке Беседи в поселке Красная Гора. Оказалось, что выпускник не умел плавать, он утонул на глубине. Тело парня нашли позднее водолазы.

Класс и преподаватели выразили свои соболезнования семье погибшего и описали его как улыбчивого и жизнерадостного человека, который останется в их сердцах. Друзья и родные выразили свои глубокие сожаления и пожелали семье сил в этот трудный момент.

Ранее в Петербурге подросток купил пистолет и испытал его на прохожем пенсионере. 70-летний местный житель сообщил, что 23 июня получил выстрел в плечо, когда проходил возле дома № 13 в Столярном переулке.

Правоохранители установили, что по пенсионеру стреляли из окна на четвертом этаже отеля. Стрелявшим оказался несовершеннолетний житель южного региона страны. Молодой человек приобрел оружие в день преступления вместе с друзьями. В данный момент юноша задержан.

До этого школьник серьезно травмировал пятилетнюю девочку, когда выполнял трюки на рампе с самокатом. Инцидент произошел во дворе многоэтажки на Дмитровском шоссе в Москве. Подросток отпустил самокат, который прилетел в голову ребенку.