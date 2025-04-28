Подмосковье накрыли самые сильные апрельские заморозки с начала века Синоптик Леус: в подмосковном Клину установлен новый температурный рекорд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аномальные заморозки зафиксированы в подмосковном Клину, установлен новый температурный рекорд, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его данным, температура воздуха ночью опускалась до 5,9 градуса ниже нуля впервые с начала века.

В Клину минимум прошедшей ночи составил -5,9 градуса — такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было, по крайней мере, с начала XXI века, — написал синоптик.

В Можайске побит рекорд 1971 года. Столбики термометров опускались до 4,2 градуса ниже нуля. Специалисты полагают, что это последние заморозки в текущем месяце.

Ранее Леус заявил, что ночные заморозки зафиксировали почти на всей территории Московского региона. В частности, на столичной метеостанции на ВДНХ минимальная температура составляла минус 0,3 градуса. При этом в центре Москвы показатели не опускались ниже нуля градусов.

Позже специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru заявила, что 29 и 30 апреля в Москве ожидаются кратковременные дожди. По ее словам, ночная температура в эти дни будет положительной и местами достигнет пяти градусов тепла. Синоптик отметила, что апрель завершится волной холодной погоды, которая надолго не задержится в столице.