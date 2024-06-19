Подготовка к открытию военно-морского салона «Флот» попала на видео В Кронштадте началась подготовка к открытию военно-морского салона «Флот»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Представители иностранных вооруженных сил на малом ракетном корабле «Мытищи» в зоне демонстрации флота на Международном военно-морском салоне МВМС-2023 в Кронштадте

В Кронштадте почти все готово к открытию Международного военно-морского салона «Флот», передает корреспондент NEWS.ru. Площадкой для его проведения выбран Конгрессно-выставочный центр при Музее военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов».

Салон продлится до 23 июня. В нем ожидается участие свыше 210 делегатов из 15 дружественных стран. Тематика мероприятия включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, а также морскую авиацию и инфраструктуру обеспечения.

Ранее стало известно об отмене Международного авиакосмического салона (МАКС) в 2024 году. В 2023 году сообщалось, что мероприятие, запланированное на 25–30 июля, могут перенести на этот год. Отмечается, что сами организаторы авиасалона пока не подтвердили информацию о его отмене.

Накануне Тихоокеанский флот РФ начал развертывание своих сил в рамках учений, которые продлятся до 28 июня с участием около 40 кораблей и судов. Они состоятся в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.