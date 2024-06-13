Стало известно о возможной отмене авиасалона МАКС в 2024 году ТАСС: авиасалон МАКС в 2024 году может быть отменен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный авиакосмический салон (МАКС) в 2024 году отменен, рассказал ТАСС источник в авиаотрасли. В 2023 году сообщалось, что мероприятие, запланированное на 25–30 июля, могут перенести на этот год. Отмечается, что сами организаторы авиасалона пока не подтвердили информацию о его отмене.

Авиасалон МАКС в 2024 году точно проводиться не будет, — сказал собеседник агентства.

До этого СМИ сообщали, что авиасалон МАКС в 2024 году может состояться 23–28 июля. Смотр техники планируют провести в подмосковном Жуковском.

Ранее сообщалось, что если выставку в 2024-м все же будет решено провести, то на ней могут представить импортозамещенные версии российских самолетов MC-21 и SJ 100. Также эксперт по авиационной отрасли Роман Гусаров предположил, что они будут представлять основной интерес на МАКС-2024. По его словам, также на площадке будут представлены новые модели небольших отечественных воздушных судов.

На авиасалоне в 2021 году Россия представила легкий тактический самолет Checkmate, который разработали в компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Он выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.