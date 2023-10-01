Мужчину застрелили у школы под Тулой

Фото: t.me/SU_SKR71

В городе Новомосковске Тульской области 63-летний местный житель застрелил своего знакомого около здания школы № 3, сообщает СКР. Пострадавшему была оказана помощь, но он скончался в лечебном учреждении. Подозреваемый арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

28 сентября около одного из домов по улице Шахтерской мкр. Сокольники г. Новомосковска в ходе конфликта на почве внезапно возникшей неприязни обвиняемый выстрелил из оружия в потерпевшего в область живота. С полученными повреждениями мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался 29 сентября, — сообщили в СКР.

В июне в подмосковной деревне Каменки пенсионер застрелил пьяного мужчину, который шумел под окнами. Дебошир скончался на месте до прибытия медиков.

В июле житель подмосковного Пушкино застрелил из охотничьего ружья четырехлетнюю дочь и ранил супругу. Все это произошло «из-за пустяковой семейной ссоры».