Пенсионер с обрезом застрелил шумного жителя Подмосковья

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В Подмосковье пенсионер застрелил пьяного мужчину, который шумел под окнами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации телеканала, перед этим дебошир ударил пожилого мужчину по лицу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Конфликт между двумя мужчинами произошел 7 июня в подмосковной деревне Каменки. 65-летний пенсионер попросил дебошира, шумящего под окнами жилого дома, вести себя потише, однако тот на его слова никак не реагировал.

Сидевший на лавочке 38-летний мужчина продолжил буянить. Он поднялся, размахнулся и ударил местного жителя в лицо. Но пенсионер не собирался сдаваться. Он вернулся в квартиру и прихватил с собой обрез, — отметил собеседник телеканала.

Пенсионер выстрелил в соседа, тот скончался на месте до прибытия медиков. Стрелявший был задержан.

Ранее в Великом Устюге 70-летний местный житель убил неродного внука за пьянство. Мужчина рассказал, что 35-летний внук его умершей жены проживал вместе с ним в течение последних нескольких лет. Однажды тот в очередной раз вернулся домой пьяным, это послужило поводом для ссоры, в ходе которой пенсионер взял нож и смертельно ранил его. О совершенном преступлении мужчина сообщил в полицию сам, он задержан в качестве подозреваемого.