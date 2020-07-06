Под Северодвинском эвакуируют жителей села из-за военных работ

Военные сообщили о проведении «опасных» работ недалеко от села Нёнокса. Они также заявили о необходимости эвакуации жителей из деревни.
Так, по их словам, в прошлом году на полигоне произошёл взрыв, который привёл к значительному скачку радиации.
С 6:00 7 июля до 18:00 8 июля село Нёнокса попадает в опасную зону при проведении работ 1-м научным центром войсковой части 09703, —
цитируетсообщение РБК.
Начальник Нёнокского территориального отдела Валерий Машенков заявил о намерении вывезти жителей села 7 июля. Для этого будет выделено пять автобусов. Сельчан доставят в Северодвинск.
Люди будут подходить к автобусам, списков, заранее составленных, нет, — отметил он.
Как информировал NEWS.ru, в сентябре 2019 года власти Северодвинска сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва на военном полигоне.
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