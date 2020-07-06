Под Северодвинском эвакуируют жителей села из-за военных работ

https://static.news.ru/photo/1bc09f7a-bfbd-11ea-bec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные сообщили о проведении «опасных» работ недалеко от села Нёнокса. Они также заявили о необходимости эвакуации жителей из деревни.

Так, по их словам, в прошлом году на полигоне произошёл взрыв, который привёл к значительному скачку радиации.

С 6:00 7 июля до 18:00 8 июля село Нёнокса попадает в опасную зону при проведении работ 1-м научным центром войсковой части 09703, — цитирует сообщение РБК.

Начальник Нёнокского территориального отдела Валерий Машенков заявил о намерении вывезти жителей села 7 июля. Для этого будет выделено пять автобусов. Сельчан доставят в Северодвинск.

Люди будут подходить к автобусам, списков, заранее составленных, нет, — отметил он.

Как информировал NEWS.ru, в сентябре 2019 года власти Северодвинска сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва на военном полигоне.