https://static.news.ru/photo/5e33f8d6-2a42-11ea-83ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аварийное отключение электроснабжения произошло в микрорайоне Сергиев Посад посёлка Марко под Иркутском. Для устранения аварии задействованы шесть человек и две единицы техники.

Под отключение попало 147 частных жилых домов, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Электричество отключилось в 18:50 по местному времени. По данным синоптиков, в посёлке сейчас минус 26 градусов.

Как писал NEWS.ru, коммунальная авария на теплосетях стала причиной отключения отопления в шести многоквартирных жилых домах ЗАТО Железногорск Красноярского края. Ещё в 27 домах теплоснабжение идёт в режиме пониженного давления. Оставшимся без тепла жителям посёлка предложили эвакуироваться в детский лагерь «Горный», но согласие на это дала только одна семья.