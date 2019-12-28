https://static.news.ru/photo/5c63e956-293b-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Городовой, Железногорск/vk.com

Коммунальная авария на теплосетях стала причиной отключения отопления в шести многоквартирных жилых домах ЗАТО Железногорск Красноярского края. Ещё в 27 домах теплоснабжение идёт в режиме пониженного давления.

Произошла авария на тепловых сетях. В настоящее время обнаружены прорывы в трёх местах. От теплоснабжения отключены шесть жилых домов, в которых проживает 188 человек, — сообщил «Интерфаксу» замглавы горадминистрации Михаил Будулуца.

По его словам, оставшимся без тепла жителям посёлка предложили эвакуироваться в детский лагерь «Горный», но согласие на это дала только одна семья. Будулуца также отметил, что восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, прорывы предполагают устранить в течение дня. Он также пообещал компенсировать жителям дополнительные расходы на электроэнергию.

Как писал NEWS.ru, более восьми тысяч жителей Иваново остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. В зоне вынужденного отключения оказались школа, два детских сада и 46 многоквартирных дома. По информации регионального главка МЧС, прорыв трубы произошёл около восьми часов утра. Температура воздуха в Иваново составляла в этот день +1 градус.