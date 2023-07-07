Под Херсоном нашли трупы еще двух жителей после разрушения Каховской ГЭС Число жертв при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Херсонской области нашли тела еще двух погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Таким образом, общее количество погибших из-за паводка в Херсонской области увеличилось до 55.

В течение суток обнаружены тела ещё двух погибших, всего погибли 55 человек, — сказал источник агентства.

Разрушение плотины Каховской электростанции произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Депутаты Европарламента назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.

В конце июня сообщалось, что вода в Каховском водохранилище держится на уровне шести метров, но его обмеление продолжается. Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что несколько раз в сутки берутся пробы воды, постоянно проводятся анализы.