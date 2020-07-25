Под Белгородом в очередной раз снесли незаконный памятник Сталину

В городе Валуйки Белгородской области снесли самовольно установленный бюст Сталина. Скульптуру в своём дворе водрузили на постамент жители одного из многоквартирных домов, но не согласовали свои действия с муниципалитетом. И такая ситуация с этим бюстом в Валуйках уже не первая.
Автор памятника — местный скульптор Борис Ташев. Бюст сталина он установил возле своего дома ещё 20 июня. Его открытие он хотел приурочить к годовщине начала Великой Отечественной войны. В тот же день к скульптуре стали приходить люди и возлагать цветы, а автора монумента вызвали в полицию. Оказалось, он не согласовал установку бюста с муниципалитетом, памятник демонтировали на следующий день.
Однако инициативная группа собрала 2/3 подписей всех жильцов дома за установку, забрала свой памятник из администрации и вернула его на место. Но местных чиновников это не устроило. Сегодня изваянию Иосифа Виссарионовича вновь накинули петлю на шею и погрузили в самосвал. При этом сам создатель бюста перекрыл грузовику единственный выезд со двора. Сотрудники ГИБДД оштрафовали его за это на 1000 рублей.
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