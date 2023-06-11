Под Белгородом сошел с рельсов грузовой поезд В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В районе Алексеевского городского округа в Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он также отметил, что инцидент не сказался на движении пригородных поездов.

Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий, — заявил Гладков.

По его словам, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования. В настоящее время выясняются причины инцидента.

Вечером 2 июня на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом (по другой версии — с другим пассажирским поездом) и частично сошел с рельсов. Эксперт по транспорту Яков Гуревич предположил, что причиной катастрофы стала неисправная автоматика. По его словам, в стране много проблем в диспетчерской сфере, а также с качеством рельсов.

По последним данным, при столкновении поездов погибло не менее 294 человек. Еще более тысячи человек пострадали.

В результате пожара на поезде на западе Австрии 45 человек получили легкие травмы. Всего было эвакуировано 200 пассажиров. Воспламенение в одном из составов произошло во время движения через тоннель около города Инсбрук в Австрийских Альпах.