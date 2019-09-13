https://static.news.ru/photo/b38c8812-d60e-11e9-9a8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что практически все торгово-развлекательные центры Южного федерального округа не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Каждый второй проверенный объект массового пребывания людей и почти все торгово-развлекательные центры не соответствуют требованиям пожарной безопасности, — цитирует ТАСС секретаря Совбеза РФ, выступившего на выездном совещании в Волгограде.

По его словам, больше всего нарушений выявлено в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее News.ru писал, что более 18 тысяч из проверенных 85 тысяч торговых центров и аналогичных объектов в России введены в эксплуатацию с нарушениями норм противопожарного законодательства. Большое количество недостатков выявлено в противодымной защите и эвакуационных путях. На более чем 2,5 тысячи объектах не были соблюдены противопожарные расстояния, у двух тысяч — не обеспечены подъезды и проезды. Владельцы около трёх тысяч зданий не установили противопожарные преграды, а тысяча ТЦ были возведены за пределами зоны реагирования ближайших пожарных гарнизонов.