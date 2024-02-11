Почти 200 тысяч человек остались без света в российском регионе В Ростовской области почти 195 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Ростовской области почти 195 тысяч человек остались без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго России. По данным ведомства, сбои с электроснабжением в регионе зафиксировали в 282 населенных пунктах.

Восстановительные работы обеспечивает 81 бригада (283 энергетика и 109 единиц спецтехники), — сообщили в Минэнерго.

В пресс-службе компании «Россети Юг», в свою очередь, рассказали, что часть потребителей запитали от резервных источников общей мощностью 2,3 МВт. В организации отметили, что в ночь на 11 февраля «ледяной» циклон сместился в северо-восточные части области.

Толщина наледи на проводах достигает почти 40 мм, под тяжестью льда обрываются тросы на ЛЭП. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры, говорится в сообщении «Россетей».

10 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за налипания мокрого снега на ЛЭП массовые отключения электричества произошли в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов. Глава региона заявил, что энергетиков переведут на особый режим работы.

Ранее «Автодор» призвал водителей воздержаться от поездок через Ростовскую область по трассе М-4 «Дон» как минимум до 11 февраля.