Водителей попросили не ездить через Ростовскую область до 11 февраля «Автодор» призвал водителей отказаться от поездок по М-4 «Дон» из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Автодор» призвал водителей отказаться от поездок через Ростовскую область по трассе М-4 «Дон» из-за дождей и понижения температуры с вечера 8 февраля до 11 февраля. В компании предупредили, что если проезда не избежать, то необходимо быть предельно внимательными на дороге.

Сегодня к вечеру в регионе прогнозируются дожди с последующим понижением температуры до минусовых значений. С утра пятницы и до воскресенья ожидаются местами обильные осадки в виде мокрого снега и дождей при околонулевой температуре, — говорится в сообщении «Автодора» в Telegram-канале.

Тем, кто вынужден в этот период передвигаться по М-4 «Дон», в компании напомнили о необходимости не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Водителям рекомендовали следить сообщениями на информационных табло.

Ранее из-за гололеда на трассе М-4 образовалась пробка протяженностью порядка 18 км. Автомобилисты были вынуждены стоять в заторе часами.

Плохие погодные условия стали причиной двух аварий, произошедших на 64-м км Киевского шоссе с участием двух и четырех автомобилей. Дорогу в направлении Москвы также пришлось перекрыть. По данным столичной Госавтоинспекции, обошлось без пострадавших.