Площадь лесных пожаров увеличилась в Бурятии В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 38,5 га

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 38,5 га, пишет MIR24.TV со ссылкой на Республиканское агентство лесного хозяйства. Уточняется, что на данный момент действуют 15 пожаров в лесах.

На утро 6 июня в регионе действуют 15 лесных пожаров на общей площади 38 542 га в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах, — сообщили в ведомстве.

По данным издания, за прошедший день удалось потушить пожары в Северо-Байкальском и Еравнинском районах, а также ликвидировать возгорание в Баунтовском эвенкийском районе. Кроме того, получилось локализовать два пожара в Муйском районе: площадью 20 тысяч га и 1,1 га.

В тушении пожаров принимают участие 80 единиц техники и более 500 человек. Также в республике действует противопожарный режим.

На территории Забайкальского края ранее ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся случаев лесных пожаров. Это должно помочь в борьбе со стихией в регионе, где за этот месяц был зафиксирован 291 случай пожаров площадью 198 тысяч га. В день, когда ввели федеральный режим, действовали 28 пожаров.

Ранее поезд проехал сквозь горящий лес в Бурятии. На снятых из кабины машиниста кадрах было видно, как вагоны прошли в непосредственной близости от открытого огня.