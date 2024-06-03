Режим ЧС на федеральном уровне ввели в Забайкалье В Забайкалье ввели федеральный уровень ЧС из-за лесных пожаров

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На территории Забайкальского края ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за учащения случаев лесных пожаров, пишет «МК в Чите» со ссылкой на главу региона Александра Осипова. Уточняется, что режим должен помочь в борьбе с огнем.

По данным издания, режим ЧС должен усилить средства и силы в борьбе со стихией. За этот месяц был зафиксирован 291 случай пожара площадью 198 тысяч га. В день, когда ввели федеральный режим, действуют 28 пожаров.

Тушим в круглосуточном режиме. Работают 1 462 сотрудника региональных и федеральных ведомств на 105 единицах техники, — отметил глава региона.

В Забайскальский край со всей страны прибыли около 400 парашютистов. Кроме того, в регион направили три вертолета, которые уже участвуют в тушении пожаров.

Ранее природный пожар в лесничестве на территории Тарасовского района Ростовской области ликвидирован. Уточняется, что спасатели устранили возгорание на площади 123,5 га. В борьбе с огнем участвовали 280 человек и 83 единицы техники.

До этого поезд проехал сквозь горящий лес в Бурятии. На снятых из кабины машиниста кадрах видно, как поезд прошел в непосредственной близости от открытого огня. В какой-то момент видимость на кадрах стала минимальной из-за густого дыма, который застилает обзор.