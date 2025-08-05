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05 августа 2025 в 17:48

Плавающий на лодке по улице петербуржец попали на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга решил пересесть на лодку для передвижения по улицам после прошедшего ливня, такие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. На видео человек гребет по затопленной проезжей части на фоне пытающихся проехать сквозь воду автомобилей.

Согласно авторам канала, такая обстановка наблюдается в Колпино. Однако ненастье настигло и другие районы, где подтопило ряд улиц, а в одном из торговых центров протекла крыша.

Ранее в северном индийском штате Уттаракханд внезапное наводнение разрушило деревню Дхарали в округе Уттаркаши. По данным местных властей, четыре человека погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести. Потоки воды смыли здания, гостиницы и дома престарелых.

До этого в Румынии произошли масштабные наводнения, унесшие жизни семи человек. В результате разлива реки Бистрицы было затоплено более 470 домохозяйств, свыше 890 человек пришлось эвакуировать. Особенно пострадали коммуны Фаркаши, Пойана-Тейулуи и Борки, где уровень воды превысил норму на 40 сантиметров — максимальный показатель с 1970 года.

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