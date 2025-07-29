Европейскую страну накрыло разрушительными наводнениями Семь человек погибли и более 890 эвакуированы из-за наводнений в Румынии

В Румынии по меньшей мере семь человек погибли в результате масштабных наводнений, сообщает румынское агентство Agerpres. По его данным, по всей стране были затоплены более 470 домашних хозяйств, свыше 890 человек эвакуировали.

Почти 1000 человек из коммун Фаркаши, Пойаны Тейулуи и Борки самостоятельно эвакуировались или были эвакуированы пожарными в ночь с воскресенья на понедельник из-за наводнения на реке Бистрица. Люди отправлялись в пункты временного размещения или к родственникам, — говорится в материале.

Также в затапливаемых районах нарушено электроснабжение, к местам происшествий направили бригады энергетиков. Агентство отмечает, что уровень воды в Бистрице в районе населенного пункта Фаркаша превысил норму на 40 сантиметров — впервые с 1970 года.

Ранее сообщалось о наводнении в Китае, вызванного волной проливных дождей, накрывших бассейн реки Чаобай с 24 июля. Водохранилище Миюнь на северо-востоке Пекина зафиксировало рекордный за 60 лет приток воды. В результате стихийного бедствия погибли 30 человек.