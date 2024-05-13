Пламя охватило площадь в 500 «квадратов» в Петербурге МЧС: спасатели локализовали крупный пожар в Кировском районе Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупное возгорание вспыхнуло в Кировском районе Санкт-Петербурга, там загорелись деревянные поддоны на открытой территории, сообщили в пресс-службе МЧС России по городу. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Прибывшим на вызов спасателям удалось локализовать пожар.

Пожар в Кировском районе. 13 мая в 08:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Химический пер. 20. На открытой территории происходило горение паллетов на площади 500 кв. м. В 9:22 пожар локализован, — заявили в ведомстве.

Информация о пострадавших при пожаре не поступала. По данным МЧС, к тушению огня было привлечено 17 человек личного состава. Было задействовано четыре единицы техники.

Ранее украинские СМИ сообщали о гигантском пожаре в одном из торговых центров Варшавы. Пламя охватило обширный комплекс с 1,4 тысячи магазинов и пунктов обслуживания, в здании обрушилась крыша. Все посетители и работники комплекса были эвакуированы, на опубликованных кадрах виден огромный столб дыма.

До этого пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в Орловском районе Ростовской области, там вспыхнула цистерна с топливом на железнодорожной станции. Спасателям удалось локализовать пламя на 200 «квадратах».