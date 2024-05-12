Гигантский пожар в торговом центре Варшавы попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пожар произошел в одном из торговых центров Варшавы, сообщило издание «Страна.ua». Огонь охватил обширный комплекс с 1,4 тысячи магазинов и пунктов обслуживания.

По данным СМИ, в торговом центре обрушилась крыша. Посетителей и сотрудников комплекса эвакуировали. На опубликованных кадрах видно огромный столб дыма. Тушение возгорания продолжается.

Ранее сообщалось, что цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, пламя локализовано на 200 «квадратах». К ликвидации огня привлекли 52 спасателя и 15 единиц техники. По данным МЧС, никто не пострадал.

Кроме того, в Новой Москве загорелся супермаркет одной из крупных торговых сетей. Пожар случился в магазине на Калужском шоссе. Возгорание началось со стены, впоследствии огонь перекинулся на крышу. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Никто не пострадал, в момент пожара в здании не было людей.

Также сообщалось о пожаре в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Очаг возгорания находился на чердаке четырехэтажного здания в Бригадирском переулке.