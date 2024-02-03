В Петербурге девочка-младенец оказалась в реанимации после падения с мамой «Mash на Мойке»: молодая мать споткнулась и уронила младенца в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь новорожденной девочки, получившей тяжелую травму головы в результате падения, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, мама уронила малышку, споткнувшись на выходе из больницы на Ленинском проспекте.

Как выяснили авторы канала, виной всему стала мусорная урна, за которую зацепилась нога 23-летней мамы. Пятимесячная девочка вылетела из ее рук и жестко упала на асфальт. Девочку доставили в реанимацию с травмой головы.

Ранее сообщалось, что в Бурятии девятимесячный ребенок в одном памперсе оказался в уличном сугробе и получил обморожение конечностей. Ребенка забрали с улицы соседи и вызвали скорую помощь. Пьяная мать отказалась отправляться с мальчиком в больницу.

Позже выяснилось, что младенец остался дома с четырехлетним братом. За ними приглядывала несовершеннолетняя няня. Школьнице нужно было на занятия, а мать мальчиков не вернулась домой к назначенному времени. Девочка отправила женщине СМС и ушла на уроки, оставив детей одних. В итоге четырехлетний мальчик отправился с братом на улицу и оставил его в сугробе.

До этого Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей родителей, обвиняемых в убийстве и расчленении восьмимесячной дочери. 23-летняя мать и 33-летний отец ребенка останутся под стражей до 28 февраля.