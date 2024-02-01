Обвиняемых в расчленении дочери-младенца ростовчан оставили под стражей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей родителей, обвиняемых в убийстве и расчленении восьмимесячной дочери, сообщает KP.RU. 23-летняя мать и 33-летний отец ребенка останутся под стражей до 28 февраля.

Как пишет издание, следствие по делу об убийстве длится около девяти месяцев. Все это время супруги обвиняют друг друга в преступлении, отрицая свою причастность к нему. Согласно показаниям соседей обвиняемых, семья внешне выглядела благополучной, однако супруги часто ссорились.

Инцидент произошел в конце апреля прошлого года. Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, что у нее украли восьмимесячную дочь, напоминает издание. Женщина утверждала, что в квартиру якобы ворвался незнакомец, схватил ребенка и убежал. Прибывшие на место правоохранители обнаружили останки девочки в холодильнике. По подозрению в убийстве были задержаны родители ребенка. Согласно версии следствия, они расправились с дочерью, после чего попытались скрыть тело.

Ранее женщина, которая полгода работала няней в этой семье, рассказала, что отец ребенка часто проявлял агрессию, когда находился дома. Также, по словам няни, грубо себя вела и его жена.