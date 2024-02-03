В Бурятии девятимесячного ребенка нашли в сугробе в одном памперсе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Бурятии девятимесячный ребенок в одном памперсе оказался в уличном сугробе и получил обморожения конечностей, пишет «Газета РБ» со ссылкой на рассказ жительницы села Турунтаево Прибайкальского района. Ребенка забрали с улицы соседи и вызвали скорую помощь. Пьяная мать отказалась отправляться с мальчиком в больницу.

Врач-педиатр была в шоке, когда увидела мальчика в таком состоянии. Конечно, немедленно приняли решение о госпитализации в детскую клиническую больницу. Пьяная мать отказалась ехать с малышом, — рассказала сельчанка.

Позже выяснилось, что младенец остался дома с четырехлетним братом. За ними приглядывала несовершеннолетняя няня. Школьнице нужно было на занятия, а мать мальчиков не вернулась домой к назначенному времени. Девочка отправила женщине СМС и ушла на уроки, оставив детей одних. В итоге четырехлетний мальчик отправился с братом на улицу и оставил его в сугробе.

В УМВД изданию «Аригус» подтвердили факт инцидента. Правоохранители отметили, что ранее семья не состояла на учете в отделе по делам несовршеннолетних.