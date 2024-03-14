Петербурженка получила ожоги из-за вспыхнувшей стиралки Жительница Петербурга попала в больницу с ожогами из-за вспыхнувшей стиралки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована с ожогами из-за вспыхнувшей на кухне стиральной машины, сообщает МЧС по региону. Инцидент произошел днем 14 марта в двухкомнатной квартире в доме на улице Комсомола. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.

В двухкомнатной квартире, в помещении кухни площадью 10 кв. м обгорела стиральная машина. <...> В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в недостроенном многоэтажном здании в Твери. Огонь охватил всю постройку целиком, с первого по последний этаж, буквально за секунды. Предположительно, на стройке загорелся утеплитель. Рабочие, которые участвовали в строительстве, успели выбежать на улицу. Никто не пострадал.

Также в четверг, 14 марта, сообщалось о пожаре в жилом доме в Ярославле. Там загорелась кровля, огонь охватил площадь 400 кв. м. По данным МЧС, к тушению привлечены 76 спасателей, задействовано 23 единицы спецтехники. Причины возникновения возгорания устанавливаются, жильцы дома эвакуированы.

В понедельник, 11 марта, мощный пожар охватил склад в Московской области. В поселке Родники загорелось помещение со стройматериалами. Площадь возгорания составила 700 кв. м. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.