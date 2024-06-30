Петербуржец утонул в запрещенном для купания озере МЧС: мужчина утонул после купания в озере Плетнево под Петербургом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мужчина в возрасте 46 лет решил поплавать в озере Плетнево в районе железнодорожной станции Яппиля в Выборгском районе Санкт-Петербурга, запрещенном для купания, сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области. В результате отдыхающий утонул.

В Выборгском районе, ж/д станция Яппиля, озеро Плетнево, в несанкционированном для купания месте утонул мужчина 46 лет. Погибший отдыхал на озере, через некоторое время он решил искупаться и не вернулся, — говорится в сообщении.

Представители министерства обратились к жителям Ленинградской области, напомнив о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на водных объектах. В частности, запрещается купаться в несанкционированных для этого местах.

Ранее в Железногорске Красноярского края маленький ребенок утонул в бассейне на приусадебном участке. По данным СК России по региону, он находился там вместе с семилетним братом и матерью. Когда женщина отвлеклась, младший сын, которому был год и девять месяцев, упал в воду, потянувшись за игрушкой.

До этого сразу три человека утонули Балтийском море под Калининградом за сутки. По данным МЧС России по региону, одного из утопленников до сих пор не обнаружили.