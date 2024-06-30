Годовалый ребенок утонул в уличном бассейне, когда мать отвлеклась В Железногорске мальчик утонул в бассейне на приусадебном участке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маленький мальчик утонул в бассейне на приусадебном участке в городе Железногорске Красноярского края вечером 29 июня, где он находился вместе с семилетним братом и матерью, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Погибшему был год и девять месяцев. По данным ведомства, трагедия произошла, когда женщина отвлеклась.

В какой-то момент женщина отвлеклась, и младший сын самостоятельно подошел к бассейну глубиной около 72 см. Предварительно, ребенок упал в воду, потянувшись за игрушкой. Через несколько минут мать обнаружила мальчика в воде, — говорится в сообщении.

Взрослые вызвали скорую и попытались оказать мальчику экстренную помощь, однако спасти малыша не удалось. По факту трагедии проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства гибели ребенка. В ведомстве призвали граждан быть бдительнее и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Томской области восьмилетний мальчик утонул на реке Шегарке, когда пытался спасти 16-летнюю сестру. По данным регионального управления Следственного комитета, дети находились там без присмотра взрослых. Когда девочка начала тонуть, младший брат бросился ей на помощь, его тело обнаружить не удалось.