Балтийское море унесло жизни трех человек за день Три человека за день утонули в Балтийском море под Калининградом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Три человека за один день утонули в Балтийском море под Калининградом, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По данным ведомства, одного из утопленников пока не обнаружили. Спасатели нашли только матрас, на котором он уплыл.

Сегодня на территории Балтийского городского округа, предположительно, утонули три человека. В районе поселка Павлово в Балтийское море унесло мужчину на матрасе. На место были оперативно направлены муниципальные спасатели, — информирует МЧС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в районе арт-деревни Витланд мужчина отправился купаться в море, но не вернулся. На место прибыли муниципальные спасатели. Тело мужчины удалось найти. Вечером в районе поселка Павлово спасатели извлекли труп другого мужчины. В МЧС призвали жителей и гостей региона не купаться в необорудованных местах, не злоупотреблять алкоголем, не купаться в запрещенных местах и не игнорировать сведения об отбойных течениях, которые размещены на информационных стендах морских пляжей.

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