Петербуржцев арестовали за прилюдные ласки у магазина В Санкт-Петербурге пара получила по 15 суток ареста за секс около алкомаркета

В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину и женщину, которые пытались заняться сексом у алкомаркета, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Инцидент произошел ранним утром 28 июля в Приморском районе города.

Пара решила предаться страсти на глазах у случайных прохожих, выбрав для этого асфальт перед алкомаркетом. Мужчина признал вину и выразил готовность заплатить штраф. Женщина же отказалась признавать нарушение, заявив, что не видит в случившемся ничего предосудительного. Несмотря на это, суд расценил поведение как мелкое хулиганство и назначил обоим по 15 суток ареста.

У коллег из Приморского суда первая половина дня выдалась нестандартной, — написала Лебедева.

Ранее в Тверском районе Москвы под стражу заключили водителя такси. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении пассажирки. По версии следствия, преступление произошло 24 июля. Мужчина надругался над девушкой, находясь с ней в автомобиле. Таксист задержан, ему предъявлено обвинение, расследование продолжается.