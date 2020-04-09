Первый пациент с коронавирусом умер в Калининграде

https://static.news.ru/photo/eb055772-7b1a-11ea-85e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

Первый пациент с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) умер в Калининграде, рассказал глава региона Антон Алиханов.

По словам чиновника, покойному было 70 лет, у него развилась пневмония, пишет РИА Новости.

В мире насчитывается более 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались почти 97 тысяч человек, выздоровели свыше 361 тысячи. В России за минувшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число пациентов достигло 11 917 в 82 регионах. За весь период выздоровели 795.

Накануне три пациентки с предварительно подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Дагестане. Эту информацию подтвердили в Минздраве республики.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Уфе у 170 пациентов и врачей республиканской больницы имени Куватова предварительно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава Минздрава республики Максим Забелин.

Медучреждение закрыли на карантин после обнаружения COVID-19 среди медперсонала и больных. По словам министра, результаты по этим пациентам направлены для повторной проверки.