Три женщины с подозрением на коронавирус скончались в Дагестане

https://static.news.ru/photo/c1832d30-7b19-11ea-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Три пациентки с предварительно подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Дагестане. Эту информацию подтвердили в Минздраве региона.

Ночью умерла 81-летняя женщина, а сегодня утром ещё две пациентки, 62 и 56 лет, госпитализированные в республиканский центр инфекционных болезней в тяжёлом состоянии, — сообщил источник «Интерфакса».

По словам собеседника агентства, все они умерли в реанимации из-за осложнений, вызванных сопутствующими заболеваниями.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Уфе у 170 пациентов и врачей республиканской больницы имени Куватова предварительно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава Минздрава республики Максим Забелин. Ранее медучреждение было закрыто на карантин после обнаружения COVID-19 среди медперсонала и больных. По словам министра, результаты по этим пациентам направлены для повторной проверки.