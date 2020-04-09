Коронавирус подтвердился у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе

https://static.news.ru/photo/6afea7d6-7b10-11ea-8302-fa163e074e61_660.jpg Фото: РКБ имени Г. Г. Куватова/vk.com

В Уфе у 170 пациентов и врачей республиканской больницы имени Куватова предварительно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава Минздрава республики Максим Забелин.

Ранее медучреждение было закрыто на карантин после обнаружения COVID-19 среди медперсонала и больных. По словам министра, результаты по этим пациентам направлены для повторной проверки. Число инфицированных может быть и больше. Всего на карантине находились около 1200 человек. Часть проб пока анализируется, передаёт «Коммерсантъ».

Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности в России уже 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.