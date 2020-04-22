Первый пациент с COVID-19 скончался в Ярославской области

https://static.news.ru/photo/f23c319e-8477-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославской области умер первый пациент, у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

Он пояснил, что речь идёт о жителе области 1951 года рождения. Мужчина был госпитализирован с диагнозом внебольничная пневмония в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали всё от них зависящее, но спасти жизнь пациенту не смогли. Его лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями.

Миронов выразил соболезнования родственникам умершего и призвал жителей региона, особенно пожилых, внимательнее относиться к своему здоровью.

Мы продолжим бороться за здоровье и жизнь каждого. Обеспечим в больницах все необходимые условия для этого. Но многое зависит от вас самих. Берегите себя, — написал он в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России жертвами инфекции стали 57 человек. Большинство смертей пришлось на Москву, где скончались 28 пациентов.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,9 тысячи человек. В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели — свыше 697 тысяч.