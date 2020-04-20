Первые случаи смерти пациентов с COVID-19 зафиксировали в Рязанской области

https://static.news.ru/photo/a5dcfeca-831c-11ea-ab65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первые два летальных случая, вероятно, вызванные коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), зафиксированы в Рязанской области. 20 апреля 2020-го скончались 67-летний мужчина и 51-летняя женщина.

Причины смерти будут установлены после вскрытия. Оба пациента имели положительный тест на COVID-19, — пишет ТАСС.

В мире COVID-19 заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи поправились. По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтверждённых случаев, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели.

Смертность из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в течение десяти дней не превышает 0,8%. Об этом заявил замдиректора НИИ вакцин и сывороток Николай Филатов на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Он подчеркнул, что тактика сдерживания активности вируса «за счёт разобщения населения» оправдала себя.

Как ранее писал NEWS.ru, Филатов высказал мнение, что эпидемическая ситуация позволяет задуматься об открытии детских площадок и учреждений. Однако главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин назвал такое предложение опрометчивым.