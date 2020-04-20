Вирусолог назвал низкой смертность от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Смертность из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в течение десяти дней не превышает 0,8%. Об этом заявил замдиректора НИИ вакцин и сывороток Николай Филатов на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Он подчеркнул, что тактика сдерживания активности вируса «за счёт разобщения населения» оправдала себя.

Текущую ситуацию по коронавирусной инфекции, несмотря на мировую истерию, я бы назвал стабильной и устойчивой, особенно в московском регионе, — сказал Филатов.

Он также отметил, что с наращиванием объёмов тестирования населения на наличие коронавируса увеличивается и выявляемость инфекции. Средний ежедневный прирост заразившихся составляет около 16%.

По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели.

В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, Филатов высказал мнение, что эпидимическая ситуация позволяет задуматься об открытии детских площадок и учреждений. Однако главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин назвал такое предложение опрометчивым.