Первичный осмотр погибших на Кубани людей показал неожиданные результаты SHOT: смерть найденных на Кубани людей могла наступить задолго до шторма

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Шторм в Сочи

Смерть найденных на Кубани людей могла наступить еще до шторма, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, это показал первичный осмотр тел. Проводятся дополнительные экспертизы.

Эксперты предполагают, что найденный в Сочи мужчина мог умереть два-три дня назад. А тот, чье тело обнаружили на побережье в Новороссийске, — семь дней назад.

По данным Telegram-канала Kub Mash, труп второго человека нашли в районе пляжа поселка Абрау Дюрсо. У него была пробита голова: предположительно, он ударился о камень. Сейчас его личность устанавливают полицейские Приморского района.

Ранее в Краснодарском крае шторм повалил деревья на железнодорожные пути. Повреждено несколько участков полотна. Порядка 50 поездов были задержаны. Пассажирам обеспечен подвоз воды и еды, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в РЖД сообщили о возобновлении движения и пообещали вернуть деньги или обменять билеты без дополнительных сборов.

Также сообщалось, что в результате непогоды в Сочи рухнул трехэтажный дом, так как вода подмыла землю под зданием. Все жители были эвакуированы заранее, никто не пострадал. Обрушение произошло в микрорайоне Лоо. На видео по всей площади постройки до крушения видны сильные трещины.