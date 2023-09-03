Пермский оборонный завод продает долги Минобороны России ПАО «Мотовилихинские заводы» продает долги Минобороны за 70 млн рублей

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Пермское оборонное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» продает долговые обязательства Минобороны России на 70 млн рублей, пишет «Коммерсант». Кроме того, конкурсный управляющий планирует продать задолженность еще девяти компаний на сумму от 2 до 4,7 млн рублей.

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» выставил на торги право требования к Министерству обороны на сумму 70,052 млн рублей, — сообщает газета.

Начальная цена равна размеру требований, к концу ноября она упадет до 700 тысяч рублей.

ПАО «Мотовилихинские заводы» стало банкротом в 2018 году. Оно является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня различных модификаций, а также производит системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и товары для нефтегазовой промышленности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти и руководители оборонных производств будут ускорять процессы массового производства беспилотников. По его словам, БПЛА хорошо показали себя в ходе боевых действий в зоне проведения СВО. Президент подчеркнул, что беспилотниками необходимо обеспечить все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.

Также сообщалось, что российский ОПК создает 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Новый вид вооружений будет способен вести огонь управляемыми боеприпасами.