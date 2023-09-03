Пермское оборонное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» продает долговые обязательства Минобороны России на 70 млн рублей, пишет «Коммерсант». Кроме того, конкурсный управляющий планирует продать задолженность еще девяти компаний на сумму от 2 до 4,7 млн рублей.
Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» выставил на торги право требования к Министерству обороны на сумму 70,052 млн рублей, — сообщает газета.
Начальная цена равна размеру требований, к концу ноября она упадет до 700 тысяч рублей.
ПАО «Мотовилихинские заводы» стало банкротом в 2018 году. Оно является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня различных модификаций, а также производит системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и товары для нефтегазовой промышленности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти и руководители оборонных производств будут ускорять процессы массового производства беспилотников. По его словам, БПЛА хорошо показали себя в ходе боевых действий в зоне проведения СВО. Президент подчеркнул, что беспилотниками необходимо обеспечить все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
Также сообщалось, что российский ОПК создает 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Новый вид вооружений будет способен вести огонь управляемыми боеприпасами.