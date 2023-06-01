В России создают новую РСЗО «Сарма» с «умными» боеприпасами РИА Новости: в России создают новую РСЗО «Сарма» с «умными» боеприпасами

Фото: MOD Russia/Global Look Press

РСЗО «Торнадо-С»

Российский ОПК создает 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, новый вид вооружений будет способен вести огонь управляемыми боеприпасами.

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров «Сарма», которая станет продолжением проекта РСЗО «Кама», создававшегося на шасси «Камаза». Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет в том числе применять управляемые высокоточные боеприпасы, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, РСЗО получит усовершенствованную автоматизированную систему управления огнем и наведением.

Сейчас российские войска обеспечены РСЗО «Торнадо-С», использующей управляемые реактивные снаряды калибра 300 миллиметров. «Торнадо-С» в зоне спецоперации на Украине применяет управляемые снаряды для ударов по войскам и военным объектам противника.

Ранее сообщалось, что российское научно-производственное объединение «Сплав» представило отечественный аналог реактивной системы залпового огня HIMARS на базе «Торнадо-С» на полях выставки IDEX-2023 в Абу-Даби. Разработка может похвастаться автономной системой наведения, а также управлением огнем по сигналам ГЛОНАСС-GPS.