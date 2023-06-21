Путин заявил, что в ОПК ускорят массовый выпуск беспилотников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что власти и руководители оборонных производств будут ускорять процессы массового производства беспилотников. Об этом глава государства сказал на встрече с лучшими выпускниками вузов и академий силовых ведомств, стенограмма которой ведется на сайте Кремля. По словам Путина, БПЛА хорошо показали себя в ходе боевых действий в зоне проведения СВО.

Продолжится совершенствование систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск, — сказал Путин.

Президент заявил, что беспилотниками необходимо обеспечить все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны. Путин также сказал, что в нынешних условиях армии и флоту России нужно и развиваться, и решать боевые задачи.

До этого Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады. Он заявил, что это позволит эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддержит глобальный баланс сил.