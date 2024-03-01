Переселенный леопард впервые попал в объектив фотоловушки в Приморье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дальневосточный леопард, переселенный в Лазовский район Приморского края, впервые попал на видео, сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». По ее данным, леопард Leo 260M был переселен в историческую часть ареала по программе реинтродукции. Он стал первым хищником своего вида, добравшимся до этой территории.

Известный дальневосточный леопард Leo 260M впервые зафиксирован лесными камерами в самом отдаленном от ядра своей популяции месте — в Лазовском районе Приморья. Это первый среди всех ныне живущих леопардов, кто добрался до этой территории, — говорится в сообщении.

В национальном парке также подробно рассказали и о самом леопарде, попавшемся в фотоловушку. Его обнаружили летом 2022 года без матери, истощенным и умирающим. Специалистам центра реабилитации удалось оказать ему помощь и обеспечить здоровое взросление. Весной 2023 года его переселили в Уссурийский заповедник. Изучая окрестности, он добрался до восточных берегов Приморья.

Ученые «Земли леопарда» ранее опубликовали кадры, на которых изображен амурский тигр. Специалисты установили «личность» хищника, им оказался молодой самец под номером T 115M.