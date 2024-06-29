Перед Крымским мостом скопилась очередь из сотен автомобилей 600 автомобилей скопились в очереди перед Крымским мостом

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 автомобилей, сообщили в Telegram-канале оперативной информации по переправе. Уточняется, что время ожидания со стороны Тамани составляет около часа, со стороны Керчи — более 60 минут.

В очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа, — говорится в сообщении.

Утром 29 июня движение по мосту в Крым временно перекрыли утром 29 июня. Всех, кто находится на переправе, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения по мосту не уточняются.

Движение автомобилей по Крымскому мосту также перекрывали в 6 утра 29 июня. Причины ввода ограничений не уточнялись.

В мае на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани встало 490 автомобилей. Со стороны Керчи в очереди застряли в пробке около 79 транспортных средств. С обеих сторон переправы через Керченский пролив насчитывалось не менее 698 автомобилей. Больше всего транспортных средств скопилось со стороны Краснодарского края.

Член комитета по обороне и безопасности и сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru заявил, что главной целью Вооруженных сил Украины на территории России является Крымский мост. По его словам, в попытках подобраться к нему ВСУ бьют беспилотниками и ракетами по аэродромам и батареям противовоздушной обороны.