Пензенский суд арестовал зампреда правительства области

https://static.news.ru/photo/eae0ed00-977c-11ea-a97a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинский районный суд Пензы сообщил об аресте зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. Его подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами.

По словам представителей УФСБ, у него дома провели ряд следственных мероприятий. Также обыски прошли и в минсельхозе области.

Бурлакову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля, — говорится в сообщении.

На данный момент суд рассматривает ходатайства об аресте остальных задержанных, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru информировал, что суд Владикавказа арестовал главу УФСИН по Северной Осетии. Его обвинили в хищении трёх миллионов рублей.