Пензенский суд арестовал зампреда правительства области

Ленинский районный суд Пензы сообщил об аресте зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. Его подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами.
По словам представителей УФСБ, у него дома провели ряд следственных мероприятий. Также обыски прошли и в минсельхозе области.
Бурлакову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля, — говорится в сообщении.
На данный момент суд рассматривает ходатайства об аресте остальных задержанных,
Ранее NEWS.ru информировал, что суд Владикавказа арестовал главу УФСИН по Северной Осетии. Его обвинили в хищении трёх миллионов рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен