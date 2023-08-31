Пенсионерка подожгла дом соседей в Ростовской области

Фото: photo2000/imago stock&people/Global Look Press

В одном из поселений Ростовской области пенсионерка подожгла дом своих соседей, находившийся через забор. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» знакомый с ситуацией источник, такой поступок местная жительница совершила из-за собаки, которая стала заходить к ней на участок через дыру, образовавшуюся в ограде. По факту произошедшего хозяева дома обратились в полицию, на соседку завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», рассказали в пресс-службе районного суда.

Ее приговорили к одному году двум месяцам лишения свободы условно, — отметили в ведомстве.

Источник издания подчеркнул, что конфликты начались после переезда внука и его невесты к соседу. Пенсионерка не смогла наладить с ними отношения, стали возникать ссоры. Собака стала поводом для серьезного конфликта — соседка требовала либо заделать дыру в заборе, либо посадить питомца на цепь. В ответ на это девушка предложила женщине самой решить проблему.

В очередной раз увидев пса на своем участке, пенсионерка решилась отомстить. Она подпалила летнюю кухню, разбила окно и кинула внутрь горящие тряпки и лист бумаги. Дом соседей не пострадал, сгорело только деревянное строение. На суде подозреваемая признала свою вину и раскаялась.

В Чувашии ранее задержали 59-летнего мужчину, который пытался сжечь жилой дом со спящими людьми в городе Кинешма Ивановской области. Злоумышленник успел преодолеть путь длиной в 500 км от места преступления.