Пытавшегося сжечь своих соседей мужчину задержали в 500 км от дома В Чувашии задержали мужчину, который в Кинешме пытался сжечь соседей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чувашии задержан 59-летний мужчина, который пытался сжечь жилой дом со спящими людьми в городе Кинешме Ивановской области, сообщает СКР. Злоумышленник успел преодолеть путь длиной в 500 км от места преступления. Поджечь дом своих соседей мужчина попытался в ночь на 25 августа.

Благодаря грамотно проведенным оперативно-розыскным и следственным мероприятиям мужчина задержан на территории Чувашской Республики. В ближайшее время он будет доставлен в Ивановскую область для проведения с ним следственных действий, — сообщили в СКР Ивановской области.

Против мужчины завели дело о попытке убийства двух и более лиц общеопасным способом. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Известно, что мужчина с 2016 года конфликтовал со своими соседями. Накануне он отмечал свой день рождения. Попытка поджога попала на камеры видеонаблюдения. Мужчина ночью в 1:30 расплескал по деревянной лестнице горючую жидкость и поджег площадку перед дверью. Спустя недолгое время огонь потух сам. Злоумышленник сразу после содеянного покинул регион на своем авто автомобиль Renault Duster.