Пассажирский самолет промахнулся при посадке и сел на реку в Якутии SHOT: самолет «Полярных авиалиний» с 34 людьми сел на замерзшую реку в Якутии

Фото: t.me/vstproc

Пассажирский самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка в Якутии и экстренно приземлился на замерзшую реку, сообщил Telegram-канал SHOT. На борту находились 34 человека.

Ан-24 выполнял рейс ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. При посадке пилоты не увидели полосу. В итоге воздушное судно приземлилось на замерзшую реку. На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Обошлось без пострадавших и повреждений. По данному факту проводится проверка.

Ранее самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По имеющимся данным, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.

Также самолет Boeing 737, вылетевший из Сочи, ранее совершил аварийную посадку в Челябинске из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находилось 189 человек. По предварительным данным, у лайнера случилась неисправность с выпуском закрылок.

24 октября самолет Boeing 737, выполнявший рейс компании Smartavia из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы ВПП в аэропорту Перми. СМИ писали, что причиной могла стать ошибка экипажа. Предположительно, пилоты не рассчитали тормозной путь, поскольку не учли данные о сложных погодных условиях и снеге.